РФ відправила моряків зі свого єдиного авіаносця гинути в Україні – Forbes

Військовий аналітик назвав цей факт разючим відкриттям, яке підкреслює кризу з кадрами в російській армії.

Російська влада, найімовірніше, перевела моряків з екіпажу єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов", відправивши їх воювати і гинути в Україні.

Про це повідомляє Forbes.

Військовий аналітик видання Девід Екс звернув увагу, що "Адмірал Кузнєцов" не виходив на бойове чергування вже вісім років. Дедалі менш імовірним є те, що авіаносець узагалі коли-небудь вийде на чергування.

За даними аналітиків OSINT-проєкту Moklasen, росіяни частково з членів екіпажу цього судна сформували так званий механізований батальйон "Фрегат" у складі 1-ї гвардійської танкової армії РФ. Цей підрозділ був помічений у боях у районі Харкова. Потім він був перекинутий до району Покровська.

"Це разюче відкриття, яке підкреслює кризу з кадрами в російській армії… а також підкреслює занедбаний стан найбільших військових кораблів російського флоту, більшість з яких залишилися від часів холодної війни", – йдеться у статті.

Екс назвав не дивним те, що росіяни тягнуть людей з "Адмірала Кузнєцова". Кремль вживає екстремальних заходів, щоб мобілізувати 30 тис. нових бійців, необхідних щомісяця для компенсації втрат на полі бою – вбитих, поранених і полонених.

Аналітик пояснив, що альтернативою позбавленню екіпажів кораблів міг би стати загальнонаціональний призов у Росії, який буде політично ризикованим для режиму президента Володимира Путіна.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російська влада боїться оголошувати нову мобілізацію, бо боїться сильної негативної реакції серед населення.

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