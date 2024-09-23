Генасамблея ООН ухвалила "Пакт про майбутнє": що він передбачає

Росія та низка країн не підтримали ухвалення декларації.

Генеральна Асамблея Організації об’єднаних націй прийняла декларацію "Пакт майбутнього", в якій її підписанти зобов’язались вжити конкретних дій для створення безпечнішого, мирного, стійкого та інклюзивного світу для майбутніх поколінь.

Про це йдеться на сайті ООН.

Пакт разом ухвалили консенсусом, попри пропозицію деяких країн, зокрема Росії, Ірану, КНДР і Сирії, внести поправку в останню хвилину.

Поправка мала на меті включити текст, що закликає до невтручання в будь-яке питання національного суверенітету і пріоритету міжурядових обговорень, фактично применшуючи роль громадянського суспільства або інтересів приватного сектора. Її відхилили.

Що передбачає "Пакт про майбутнє"

Схваливши декларацію, держави-члени ООН, серед іншого, зобовʼязалися:

прискорити досягнення цілей Паризької угоди про зміну клімату

дослухатися до молоді й залучати їх до процесу прийняття рішень на національному і глобальному рівнях

розбудовувати міцніші партнерства з громадянським суспільством, приватним сектором, місцевими та регіональними органами влади тощо

подвоїти зусилля з розбудови й підтримки мирних, інклюзивних і справедливих суспільств та усунення першопричин конфліктів

захищати всіх цивільних осіб у збройних конфліктах

прискорити виконання зобовʼязань щодо жінок, миру та безпеки

Раніше президент Франції заявив, що країнам Європи необхідно переосмислити відносини з Росією після того, як вона напала на Україну.

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