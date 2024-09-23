Генассамблея ООН приняла "Пакт о будущем": что он предусматривает

Россия и ряд стран не поддержали принятие декларации.

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла декларацию "Пакт о будущем", в которой ее подписанты обязались принять конкретные действия по созданию более безопасного, мирного, устойчивого и инклюзивного мира для будущих поколений.

Об этом говорится на сайте ООН.

Пакт вместе был принят консенсусом, несмотря на предложение некоторых стран, в том числе России, Ирана, КНДР и Сирии, внести поправку в последнюю минуту.

Поправка имела целью включить текст, призывающий к невмешательству в любой вопрос национального суверенитета и приоритета межправительственных обсуждений, фактически умаляя роль гражданского общества или интересов частного сектора. Ее отклонили.

Что предусматривает "Пакт о будущем"

Одобрив декларацию, государства-члены ООН, среди прочего, обязались:

ускорить достижение целей Парижского соглашения об изменении климата

прислушиваться к молодежи и вовлекать их в процесс принятия решений на национальном и глобальном уровнях

развивать более крепкие партнерства с гражданским обществом, частным сектором, местными и региональными органами власти и т.п.

удвоить усилия по развитию и поддержке мирных, инклюзивных и справедливых обществ и устранению первопричин конфликтов

защищать всех гражданских лиц в вооруженных конфликтах

ускорить выполнение обязательств по женщинам, миру и безопасности

Ранее президент Франции заявил, что странам Европы необходимо переосмыслить отношения с Россией после того, как она напала на Украину.

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