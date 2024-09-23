Генассамблея ООН приняла "Пакт о будущем": что он предусматривает

Россия и ряд стран не поддержали принятие декларации.
Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла декларацию "Пакт о будущем", в которой ее подписанты обязались принять конкретные действия по созданию более безопасного, мирного, устойчивого и инклюзивного мира для будущих поколений.
Об этом говорится на сайте ООН.
Пакт вместе был принят консенсусом, несмотря на предложение некоторых стран, в том числе России, Ирана, КНДР и Сирии, внести поправку в последнюю минуту.
Поправка имела целью включить текст, призывающий к невмешательству в любой вопрос национального суверенитета и приоритета межправительственных обсуждений, фактически умаляя роль гражданского общества или интересов частного сектора. Ее отклонили.
Что предусматривает "Пакт о будущем"
Одобрив декларацию, государства-члены ООН, среди прочего, обязались:
- ускорить достижение целей Парижского соглашения об изменении климата
- прислушиваться к молодежи и вовлекать их в процесс принятия решений на национальном и глобальном уровнях
- развивать более крепкие партнерства с гражданским обществом, частным сектором, местными и региональными органами власти и т.п.
- удвоить усилия по развитию и поддержке мирных, инклюзивных и справедливых обществ и устранению первопричин конфликтов
- защищать всех гражданских лиц в вооруженных конфликтах
- ускорить выполнение обязательств по женщинам, миру и безопасности
Ранее президент Франции заявил, что странам Европы необходимо переосмыслить отношения с Россией после того, как она напала на Украину.
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