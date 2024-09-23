РФ отправила моряков со своего единственного авианосца погибать в Украине — Forbes

Военный аналитик назвал этот факт поразительным открытием, подчеркивающим кризис с кадрами в российской армии.

Российские власти, скорее всего, перевели моряков из экипажа единственного авианосца "Адмирал Кузнецов", отправив их воевать и погибать в Украине.

Об этом сообщает Forbes.

Военный аналитик издания Дэвид Экс обратил внимание, что "Адмирал Кузнецов" не выходил на боевое дежурство уже восемь лет. Все менее вероятным является то, что авианосец вообще когда-нибудь выйдет на дежурство.

По данным аналитиков OSINT-проекта Moklasen, россияне частично из членов экипажа этого судна сформировали так называемый механизированный батальон "Фрегат" в составе 1-й гвардейской танковой армии РФ. Это подразделение было замечено в боях в районе Харькова. Затем оно было переброшено в Покровский район.

"Это поразительное открытие, подчеркивающее кризис с кадрами в российской армии… а также подчеркивающее запущенное состояние крупнейших военных кораблей российского флота, большинство из которых остались со времен холодной войны", – говорится в статье.

Экс назвал неудивительным то, что россияне тянут людей из "Адмирала Кузнецова". Кремль принимает экстремальные меры, чтобы мобилизовать 30 тыс. новых бойцов, необходимых ежемесячно для компенсации потерь на поле боя – убитых, раненых и пленных.

Аналитик объяснил, что альтернативой лишению экипажей кораблей мог бы стать общенациональный призыв в России, который будет политически рискованным для режима президента Владимира Путина.

К слову, по оценкам Института изучения войны (ISW), российские власти боятся объявлять новую мобилизацию, потому что боятся сильной негативной реакции среди населения.

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