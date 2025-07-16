Бандуристка Марина Круть заінтригувала змінами в особистому житті

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

Реклама

Українська співачка та бандуристка Марина Круть, вона ж KRUTЬ, заінтригувала змінами в особистому житті.

Артистка не з тих, хто охоче розповідає про свої стосунки. Однак в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикантка привідкрила завісу особистого життя. Марина Круть зізналась, що нині є чоловік, який їй подобається. Він наразі перебуває не в Києві. Також бандуристка зізналась, що чоловік не є військовослужбовцем. Утім, це поки всі деталі, які може розкрити співачка, адже боїться зурочити.

"Поки що неясно. Мені все ясно (подобається чоловік – прим. ред.), але треба час. Він не в Києві. Я ненавиджу відстань, ненавиджу кілометри. Кожен кілометр із тим, хто дорогий серцю, ненавиджу. Але щоразу, коли прощаюся, то чекаю вже на зустріч. Він не служить зараз. Він в Україні", - поділилася артистка.

Реклама

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut

Також Марина Круть розповіла про свої колишні стосунки. Артистка дотримується такого принципу, що, попри розрив, варто залишатися людьми та не поливати брудом одне одного. Ба більше, деяких зі своїх колишніх бандуристка підтримує. Зокрема, ексобранці співачки нині служать на фронті, тож вона купувала їм автівки на передову.

"Я не знаю, чи вмію я розходитися, але чотири авто кільком колишнім на фронт я купила. Не знаю, чи це показник доброго розриву, але я думаю, що люди мають залишатися людьми, щоб там між вами не було. Так буває, що в житті не складається. Були деякі колишні, які були класними професіоналами у своїй справі, були дуже відомими, але як чоловіки – я не можу це про них сказати", - поділилася виконавиця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КРУТЬ вже ПЕРЕМАГАЛА НА ЄВРОБАЧЕННІ?! Про нацвідбір, машини для колишніх і доходи

Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч висловилася про особисте життя. До слова, наприкінці минулого року артистка розірвала стосунки з нареченим.

Реклама