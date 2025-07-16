Единственный авианосец России на грани прекращения работы

Адмирал Кузнецов / © Associated Press

Реклама

Россия может попрощаться со своим единственным авианосцем кораблем «Адмирал Кузнецов», который в течение восьми лет пытались вернуть в строй, вероятно, будет списан. Министерство обороны России рассматривает возможность утилизации судна из-за его неудовлетворительного технического состояния и моральной устарелости.

Об этом пишет FAZ

Корабль уходящей эпохи

«Адмирал Кузнецов» был заложен еще в 1985 году в Николаеве, на территории современной Украины, под названием «Тбилиси». Он имел длину 306 метров и ширину 72 метра. Чтобы обойти ограничения Конвенции Монтре и получить разрешение на проход через проливы Босфор и Дарданеллы, его официально классифицировали как тяжелый авианесущий крейсер. В 1990 году корабль получил новое название — «Адмирал Кузнецов», а уже в конце 1991 года его перевели из Севастополя в Мурманск. Это было сделано с целью избежать претензий со стороны независимой Украины.

Реклама

Его первая и последняя боевая миссия состоялась с ноября 2016 по январь 2017 года в рамках российской операции в Сирии в поддержку режима Башара Асада. Именно с борта авианосца поднимались истребители, которые наносили удары по силам оппозиции. Однако эффективность этих действий вызвала сомнения, ведь во время кампании сразу два самолета — МиГ-29 и Су-33 — упали в море из-за неудачных посадок. Пилоты спаслись с помощью катапульт.

Кроме того, авианосец, работающий на мазуте, прославился в соцсетях из-за облаков черного дыма, которые поднимались из его труб — это, скорее всего, было вызвано проблемами с двигателями. 11 января 2017 года, во время возвращения в Россию, корабль сделал остановку у побережья Ливии в районе Тобрука, где на его борт поднялся местный военный лидер Халифа Хафтар.

Серия неудач и катастроф

Возвращение на российские верфи не принесло кораблю облегчения. В октябре 2018 года затонул плавучий док, в котором ремонтировали «Кузнецова». Один из кранов дока упал на палубу корабля, нанеся серьезные повреждения, погиб механик. В 2019 году во время сварочных работ на борту произошел пожар, который унес жизни двух человек и ранил еще 14. Еще одно возгорание случилось в декабре 2022 года, на этот раз обошлось без жертв.

Как пишет «Известия» со ссылкой на экспертов, ремонтные работы на корабле были остановлены еще некоторое время назад. Причина — техническая и моральная изношенность корабля. Хотя официальных заявлений о списании пока нет, в подконтрольных Кремлю медиа уже разворачивается обсуждение будущего авианосца и потребностей флота в целом.

Реклама

Что дальше — утилизация или новая жизнь

Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов призвал не списывать корабль, а использовать его как учебную платформу для курсантов. В комментарии агентству «РИА Новости» он также заявил, что России нужны новые атомные авианосцы: по крайней мере один для Тихоокеанского флота, второй — для Северного, и, возможно, третий — для южного направления. Все это, по его мнению, должно зависеть от оценки угроз.

Поддерживает идею и военный обозреватель Илья Крамник. По его словам, многие страны, в частности Китай и Индия, сейчас активно строят авианесущий флот, что указывает на потребность в таких судах. «Флот без авиационной поддержки немыслим — нужен мобильный аэродром на воде», — подчеркнул он.

Зато другие эксперты сомневаются в целесообразности таких расходов. Бывший командующий Тихоокеанского флота Сергей Авакянц заявил, что классические авианосцы уже не имеют смысла: они слишком дорогие, громоздкие и могут быть уничтожены за считанные минуты современным оружием. Будущее, по его мнению, за дронами и роботизированными платформами. Хотя прямо он об этом не сказал, но очевидно, что имел в виду опыт Украины: украинские силы существенно повредили Черноморский флот РФ, в частности с помощью дронов и ракет, фактически вытеснив его из Севастополя.

Денег нет — приоритет война

В стратегическом плане развития ВМФ РФ до 2030 года предусматривалось создание авианосных групп как для Северного, так и Тихоокеанского флотов. Но контр-адмирал в отставке Михаил Чекмасов считает, что реализация этих планов под вопросом из-за полномасштабной войны с Украиной. «Сейчас главное — победа в СВО (так в РФ называют войну против Украины), а уже потом станет понятно, что именно стоит строить дальше», — сказал он.

Реклама

О смене приоритетов свидетельствует и тот факт, что часть экипажа «Адмирала Кузнецова» (примерно из 1500 человек) переформировали в батальон «Фрегат», который сейчас воюет в Украине в составе танковых подразделений.

Символично, но, вероятно, последнее появление авианосца состоится не в море, а на киноэкране — в голливудском фильме «Миссия невыполнима: Последний приговор» с Томом Крузом, где корабль ошибочно изображен как боеспособный.

Интересно, что экипаж «Кузнецова» в 2024 году был разделен: около 1 500 моряков сформировали отдельный батальон «Фрегат», который участвовал в боевых действиях в Украине. Последний раз авианосец появился на больших экранах — в фильме «Миссия: Невыполнима 7», где он, хотя и недееспособный, изображен как активный боевой корабль.

Напомним, ранее мы писали о том, что моряков из экипажа российского авианосца «Адмирал Кузнецов» перебросили для участия в войне в Украине.

Реклама