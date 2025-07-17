- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 680
- Время на прочтение
- 1 мин
На Санкт-Петербург налетели дроны: в аэропорту задержаны рейсы
Губернатор Ленинградской области утверждает об отражении дроновой атаки.
Беспилотники устроили налет на Санкт-Петербург утром 17 июля. Из-за этого в аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения и задержали ряд авиарейсов.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки беспилотниками.
Из-за временных ограничений в «Пулково» утром на вылет задерживались 10 рейсов: в Шарм-эш-Шейх, Сочи, Стамбул, Москву, Тбилиси, Калининград и Оренбург. Еще несколько самолетов кружили в небе и ожидали разрешения на посадку.
Так, рейс Turkish Airlines из Стамбула в Петербург кружил над Псковской областью, а самолеты из Уфы и Душанбе — над Новгородской.
Впоследствии губернатор заявил, что противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы якобы отбили дроновую атаку в Кировском районе.
Около 06:40 Росавиация сообщила, что аэропорт «Пулково» возобновил прием и выпуск рейсов.
В российском Минобороны утверждают, что за ночь было уничтожено 122 якобы украинских беспилотника. Два из них — над территорией Ленинградской области.
Напомним, 5-6 июля из-за дроновой угрозы в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга происходил транспортный коллапс. Из-за отмены сотен авиарейсов в аэропортах застряли сотни пассажиров.
Этот коллапс только за два дня мог стоить российским авиакомпаниям около 20 млрд руб. (более 250 млн долл.).