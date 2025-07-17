Взрывная ночь в Белгороде: город атакуют дроны, есть погибшие и раненые

Удар по Белгороду / © Вячеслав Гладков

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Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский Белгород.

Об этом россияне жалуются в местных пабликах.

На кадрах слышны многочисленные взрывы и работа российской «Пэ-вэ-о», а также сами прилеты.

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Губернатор Белгородской области должен был сообщить россиянам «тяжелые вести».

© Вячеслав Гладков

Удар по Белгороду

Он заявил, что в результате атаки погиб один человек, еще шестеро россиян были ранены. Российский телеграмм-канал Baza при этом сообщил, что погибли по меньшей мере два человека.

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Ранее в России подтвердили смерть командира 155-й бригады морпехов в Курщине.

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