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Взрывная ночь в Белгороде: город атакуют дроны, есть погибшие и раненые
Российский Белгород попал под удар дронов.
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский Белгород.
Об этом россияне жалуются в местных пабликах.
На кадрах слышны многочисленные взрывы и работа российской «Пэ-вэ-о», а также сами прилеты.
Губернатор Белгородской области должен был сообщить россиянам «тяжелые вести».
Он заявил, что в результате атаки погиб один человек, еще шестеро россиян были ранены. Российский телеграмм-канал Baza при этом сообщил, что погибли по меньшей мере два человека.
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