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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Взрывная ночь в Белгороде: город атакуют дроны, есть погибшие и раненые

Российский Белгород попал под удар дронов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Белгороду

Удар по Белгороду / © Вячеслав Гладков

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский Белгород.

Об этом россияне жалуются в местных пабликах.

На кадрах слышны многочисленные взрывы и работа российской «Пэ-вэ-о», а также сами прилеты.

Губернатор Белгородской области должен был сообщить россиянам «тяжелые вести».

/ © Вячеслав Гладков

© Вячеслав Гладков

Удар по Белгороду

Удар по Белгороду

Он заявил, что в результате атаки погиб один человек, еще шестеро россиян были ранены. Российский телеграмм-канал Baza при этом сообщил, что погибли по меньшей мере два человека.

Внимание. Видео содержат нецензурную лексику 18+

Ранее в России подтвердили смерть командира 155-й бригады морпехов в Курщине.

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