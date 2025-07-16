Скрытые риски: почему некоторые предметы портятся в пластиковых контейнерах

Пластиковые контейнеры / © Фото из открытых источников

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Пластиковые контейнеры кажутся идеальным решением для хранения. Но для некоторых предметов они могут быть вредны.

Об этом пишет Southern Living.

Что нельзя хранить в пластике?

Жирная, масляная или сладкая еда. По словам экспертов, продукты с высоким содержанием жира или растительного масла могут со временем расщеплять пластик, что повышает риск загрязнения пищи химическими веществами. Например, лазанью или другие жирные блюда лучше хранить в стеклянных контейнерах, поскольку жир может впитывать больше химических веществ из пластика, чем другие продукты.

Книги. Хранить книги в пластиковых контейнерах — плохая идея, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Если удерживается влага, это может привести к деформации страниц или появлению плесени, которая со временем испортит книги. Для книг лучше выбирать сухие, хорошо проветриваемые места или контейнеры со специальными вкладышами.

Кожаные изделия. Кошельки, сумки, обувь и другие изделия из натуральной кожи не стоит долго хранить в пластике. При повышенной влажности кожа портится, покрывается плесенью, грибком или трескается. Если другого выхода нет, обязательно добавляйте внутрь контейнера пакетики с силикагелем.

Фотографии. Ценные фотографии очень чувствительны к влажности и перепадам температуры. Пластиковые контейнеры могут вызвать их выцветание, склеивание или повреждение от тепла. Для фото лучше использовать специальные архивные боксы или альбомы.

Свечи. Свечи можно хранить в пластиковых контейнерах только в холодных и сухих местах. В противном случае есть риск плавления или деформации от тепла или солнечного света, что испортит их вид и форму.

Напомним, что причин появления пены во время стирки может быть много: от чрезмерного использования порошка до использования несоответствующих моющих средств (не для автоматической стирки).

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