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Жара в Украине: когда ждать прохладу и смену погоды
Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни июля. В некоторых регионах пройдут дожди и снизится температура воздуха.
До конца недели большей жары, чем сейчас, не предполагается. А в некоторых регионах Украины ожидается небольшое похолодание. Такая погодная ситуация привычна для июля.
О погоде изданию OBOZ.ua рассказала синоптика «Украинского гидрометцентра» Наталья Птуха.
«Будет неустойчивая погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально возможные град и шквалы», — отметила Птуха.
В четверг, 17 июля, местами может наблюдаться сильная жара, +35…+37 градусов, предупредила синоптик.
Однако остальная территория на ближайшие трое суток остается в привычном температурном режиме. Ночью здесь будет +15… +20 градусов, а днем достаточно комфортны +23… +28 градусов.
А вот на западе страны ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер. На них будут влиять атмосферные фронты циклона, который находится на севере нашей страны. Меньше осадков можно ожидать с 20 июля.
С понедельника, 21 июля, практически по всей территории Украины кроме севера будет определенное повышение температуры, предупредила синоптик: «Но не жара. Жара на уровне +34 градуса остается только в южных и восточных областях. Для экватора лета такая погода достаточно близка к норме».
Ранее синоптики сообщили, что в Киеве 18–19 июля ожидаются сильные ливни и существенное понижение температуры воздуха — до +18…+22 градусов.
В этом году во многих регионах наблюдаются сильные ливни, шквалы и ураганы. В частности, во Львовской области за сутки выпало 115% месячной нормы осадков — это рекордный показатель.