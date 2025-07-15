В Украине вскоре ожидается резкая смена погоды: детали от синоптика

Дождь / © Pixabay

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В Киеве 18-19 июля ожидаются сильные ливни и существенное снижение температуры воздуха — до +18…+22 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Перед изменениями погоды, 16 июля, в столице сохранится жара — днем температура будет достигать +27…+30 градусов. Осадков не ожидается, лишь вечером в среду вероятен локальный грозовой дождь.

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Дожди с грозами 16 июля пройдут в западных областях Украины, а также в Житомирской, Черкасской, Киевской и в Одесской области. Локально возможны сильные ливни, шквалы и град.

В большинстве регионов Украины будет оставаться жарко. На юге, востоке и в Днепропетровской области температура воздуха днем составит +30…+36 градусов, в северных — +28…+30°, в большинстве центральных — +27…+31°. Прохладнее всего будет на западе — +22…+27 градусов.

По словам синоптика, несмотря на снижение температуры воздуха в центральных и северных регионах в конце недели, в южных и восточных областях жара сохранится.

Она также предупредила, что такое изменение погодных условий может негативно повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Напомним, синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине. В этом году во многих регионах наблюдаются сильные ливни, шквалы и ураганы. В частности, на Львовщине за сутки выпало 115% месячной нормы осадков — это рекордный показатель.