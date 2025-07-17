Идеальный вариант для лета: пять стильных образов королевы Камиллы

Королева Камилла / © Getty Images

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Белое платье с цветочным принтом

Королева Камилла / © Getty Images

Это милое платье средней длины с цветочным принтом Камилла носила многократно. Это наряд от любимого королевского дизайнера Fiona Clare, его Камилла сочетала с двухцветными туфлями с круглыми носами на каблуках, ниткой жемчуга на шее, своей любимой золотой пластинчатой подвеской и жемчужными серьгами в ушах, а также браслетом Van Cleef & Arpels на запястье.

Темно-синее в белый горох

Королева Камилла / © Associated Press

Более строгий вариант платья для выхода в свет от Fiona Clare темно-синего цвета, в мелкий белый горох и с белым воротником. Наряд королева дополнила снова двухцветными туфлями на каблуках и небольшим прямоугольным клатчем из кожи. Элегантный лук отлично дополнялся серьгами из жемчуга с бриллиантами, любимой золотой подвеской королевы и помолвочным кольцом.

Туника и брюки-клеш

Королева Камилла / © Getty Images

Камилла очень любит туники и часто берет их с собой в заграничные поездки. Это хороший вариант образа для жаркой погоды. Это туника, расшитая бисером и брюки Anna Valentine красивого василькового цвета. К образу Ее Величество подобрала светлые туфли и прямоугольный плетенный клатч, дополнила образ серьгами-висюльками от Van Cleef & Arpels и несколькими золотыми цепочками с подвесками на шее.

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Белое платье-рубашка в горох

Королева Камилла / © Getty Images

Белый — идеальный цвет для лета. Камилла выбрала платье-рубашку в мелкий горох и с поясом на талии, которое дополнила светло-бежевыми кожаными туфлями-лодочками и маленький черным клатчем. Образ завершала золотая цепочка с двумя ее любимыми подвесками Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков и жемчужные серьги-висюльки.

Зеленое платье-рубашка в горох

Королева Камилла / © Getty Images

Это еще один любимый и яркий наряд королевы, который она носит в теплый сезон. Зеленое платье-рубашка от Samantha Sung в белый горох с юбкой в складку, рукавами три четверти, поясом и застежкой на груди отлично сочетается со светлыми бежевыми туфлями Eliot Zed, любимой пластинчатой подвеской на золотой цепочке и браслетом Van Cleef & Arpels, а также золотыми серьгами-висюльками.

Напомним, ранее мы уже показывали вам яркие платья в гардеробе королевы Камиллы, которые она выбирает для светских выходов.