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- Украина
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РФ ночью ударила по Украине: какой регион принял вражеский удар
Ночью россияне ударили по Украине беспилотниками. Больше всего досталось Днепропетровщине.
В ночь на 17 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 64 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Основное направление удара — Днепропетровская область», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях.
Ранее в ОВА Днепропетровской области сообщили, что регион находился под массированной атакой. В частности, в Днепре есть жертвы. Также сообщалось о пожарах и разрушениях.