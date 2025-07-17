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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1048
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РФ ночью ударила по Украине: какой регион принял вражеский удар

Ночью россияне ударили по Украине беспилотниками. Больше всего досталось Днепропетровщине.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ круглосуточно атакует Украину

РФ круглосуточно атакует Украину / © Getty Images

В ночь на 17 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 64 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Основное направление удара — Днепропетровская область», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях.

Ранее в ОВА Днепропетровской области сообщили, что регион находился под массированной атакой. В частности, в Днепре есть жертвы. Также сообщалось о пожарах и разрушениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
1048
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