РФ ночью ударила по Украине: какой регион принял вражеский удар

РФ круглосуточно атакует Украину / © Getty Images

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В ночь на 17 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 64 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Основное направление удара — Днепропетровская область», — уточнили в ведомстве.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях.

Ранее в ОВА Днепропетровской области сообщили, что регион находился под массированной атакой. В частности, в Днепре есть жертвы. Также сообщалось о пожарах и разрушениях.