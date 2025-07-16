Атака на Кривой Рог: детали о "прилетах", последствиях и раненых

Пожар в Кривом Роге в результате атаки 16 июля

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Во время атаки на Кривой Рог в ночь на 16 июля россияне применили ракету и беспилотники «Шахед». Враг попал по инфраструктуре и предприятиям, пострадал 17-летний юноша.

О последствиях атаки в эфире 1+1 рассказал глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Комбинированная атака была. Была и ракета, и потом были „Шахеды“. Попали в инфраструктуру нашего города и предприятия получили повреждения«, — сказал глава РВА.

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Из-за атаки был ранен 17-летний юноша. Ночью ему провели операцию и сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пациента.

Ситниченко также предположил, в результате чего именно парень получил ранения.

«Больше всего — что от „Шахеда“, потому что там большое количество их было в разных местах. Там территория такая большая, куда они прилетали», — сказал глава военной администрации.

Сейчас на месте происшествия работает вся коммунальная техника, которая приводит город в порядок. Отмечается, что городские власти и ГСЧС отработали оперативно и профессионально.

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Была перебита линия электропередач, но на утро электро- и водоснабжение восстановлено. Кривой Рог и район работают в штатном режиме.

«В последнее время люди стали более осмотрительны, используют все возможные укрытия. Есть и мобильные укрытия у нас, и стационарные укрытия, которые находятся на территории. И при звуках сирены большинство людей уже быстро переходит в безопасные места», — рассказал Ситниченко.

Он отметил, что в течение последних двух недель российские войска чаще и больше бьют по Криворожскому району. А до этого было небольшое затишье.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЗА РАКЕТОЙ ПОШЛИ ШАХЕДЫ! НАЖИВО о ситуации из КРИВОГО РОГА

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Напомним, в ночь на 16 июля российская армия устроила атаку по Украине ракетой и беспилотниками. Под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.

Около 1:00 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил о 10 прилетах «Шахедов» по городу. Возникли пожар, перебои со светом и власти предупредили о возможном проседании давления воды.