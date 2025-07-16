"Одна из тяжелых ночей для Виннитчины": в ОВА рассказали детали об атаке

Ликвидация пожара в Винницкой области после атаки в ночь на 16 июля

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Винницкую область в ночь на 16 июля атаковали 28 российских беспилотников. Зафиксированы несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры и повреждены жилые дома. Известно о восьми пострадавших.

Детали вражеской атаки в эфире 1+1 рассказала первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Последствия атаки на Винницкую область

«Сегодня была одна из тяжелый ночей для Виннитчины. 28 БпЛА осуществляли вражескую атаку на Винницкую область. У нас есть несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры. По состоянию на сейчас на всех объектах пожар локализован. К сожалению, у нас есть 8 пострадавших: 5 из них — с ожогами, остальные — травмированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, остальные средней степени тяжести», — рассказала Заболотная.

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Кроме того, в Винницкой области были повреждены жилые дома. Один дом подвергся значительным разрушениям. В остальных — повреждены кровля, выбиты окна. Сейчас на всех местах работают ответственные службы.

Пострадавшие из-за атаки на Виннитчину

Замглавы ОВА уточнила, что пятеро пострадавших — работники атакованного предприятия, еще трое — посторонние прохожие.

«К сожалению, иногда мы забываем о собственной безопасности и ответственности. Но, к счастью, даже анализируя сегодняшнее событие, работники предприятий во время тревоги находились в укрытии. Это были ночные смены. И поэтому, благодаря этому, мы имеем такое небольшое количество пострадавших: потому что пятеро — на предприятии, а трое — это посторонние прохожие, которые в это время находились возле попадания и поэтому они получили повреждения», — рассказала Заболотная.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ДЕСЯТКИ ШАХЕДОВ АТАКУВАЛИ ВИННИЦУ! КОЛИЧЕСТВО РАНЕНЫХ РАСТЕТ!

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Напомним, в ночь на 16 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетой. Под вражескими ударами находились Харьков, Кривой Рог, Винница и область. В частности, в Винницкой области было уничтожено около 18 дронов, но произошли и попадания по объектам гражданской инфраструктуры, возникли пожары. Известно о восьми пострадавших.

Всего в течение ночи оккупанты запустили по Украине 400 дронов и одну ракету «Искандер». Силы противовоздушной обороны сбили 198 беспилотников, однако были и «прилеты».