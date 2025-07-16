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РФ атаковала Измаильский район в Одесской области: первые подробности
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
Россия снова атаковала Измаильский район Одесской области.
Об этом сообщает Измаильская районная администрация .
В ночь на 16 июля враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - дронами-камикадзе типа "Шахид" - на Измаильский район.
В результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем.
Пострадавших, к счастью, нет.
Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны.
Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".