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Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала Измаильский район в Одесской области: первые подробности

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Россия снова атаковала Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает Измаильская районная администрация .

В ночь на 16 июля враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - дронами-камикадзе типа "Шахид" - на Измаильский район.

  • В результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем.

  • Пострадавших, к счастью, нет.

  • Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны.

Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город .

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

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