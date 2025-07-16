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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ обстреляла Краматорск: в жилом доме вспыхнул пожар

Россия продолжила атаку на мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Ночью против 16 июля 2025 года российские военные нанесли удар по Краматорску. В результате обстрела возник пожар в многоэтажном доме.

Об этом Общественному Донбассу по телефону сообщил глава Краматорской МВА Александр гончаренко.

В результате атаки, занялся пожар в многоэтажке. По предварительным данным, без жертв сообщил руководитель.

В городе была слышна серия взрывов после 23 часов.

Напомним, что россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг.

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

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