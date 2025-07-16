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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ обстріляла Краматорськ: у житловому будинку спалахнула пожежа

Росія продовжила атаку на мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Вночі проти 16 липня 2025 року російські військові завдали удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в багатоповерховому будинку.

Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив очільник Краматорської МВА Олександр гончаренко.

Внаслідок атаки, зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, без жертв, повідомив очільник.

У місті було чутно серію вибухів після 23 години.

Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.

Аналітики повідомили, куди рухається ворог.

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