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РФ обстріляла Краматорськ: у житловому будинку спалахнула пожежа
Росія продовжила атаку на мирні українські міста вночі.
Вночі проти 16 липня 2025 року російські військові завдали удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в багатоповерховому будинку.
Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив очільник Краматорської МВА Олександр гончаренко.
Внаслідок атаки, зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, без жертв, повідомив очільник.
У місті було чутно серію вибухів після 23 години.
Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.
Аналітики повідомили, куди рухається ворог.