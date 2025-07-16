- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 274
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог
Аналітики повідомили, куди рухається ворог.
Станом на 16 липня 2025 року росіяни прорвалися вперед поблизу кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Зокрема, ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки.
Нагадаємо, станом на ранок 15 липня ЗСУ знищили 1 036 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових.
Варто зазначити, що за даними видання Bild, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.