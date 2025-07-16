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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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274
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Росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог

Аналітики повідомили, куди рухається ворог.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Станом на 16 липня 2025 року росіяни прорвалися вперед поблизу кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Зокрема, ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки.

Нагадаємо, станом на ранок 15 липня ЗСУ знищили 1 036 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових.

Варто зазначити, що за даними видання Bild, Кремль готує новий наступ на Україну до кінця літа, посилюючи авіаудари для знищення ППО.

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