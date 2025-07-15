РФ знову атакує Харків / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на 16 липня російські війська знову завдали масованого удару по Харкову.

Про це розповіли мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, у Харкові впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів

Реклама

«Більшість ударів — по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу „Герань-2“. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа», — повідомив Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок масованої атаки Київського району Харкова постраждали дві людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Терехов своєю чергою уточнив, що кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України.

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня у Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу (станом на 23:50, крім Заходу, Вінниччини та Одещини).

Реклама