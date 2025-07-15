Скільки Patriot отримає Україна: ГУР нічого не знає про 17 установок

17 Patriot для України: ГУР не розуміє, що мав на увазі Трамп

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Українська розвідка наразі не розуміє, що саме мав на увазі президент США Дональд Трамп, коли заявив про постачання Україні комплексів Patriot.

Про це The Guardian повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Ми точно не знаємо», — зазначив Скібіцький, коментуючи заяву Трампа.

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Водночас представник ГУР підкреслив, що Україна вдячна за підтримку і позитивно сприйняла заяву Білого дому. За словами Скібіцького, Трамп міг мати на увазі різні компоненти системи Patriot: ракети-перехоплювачі, пускові установки або повноцінні батареї, що включають кілька пускових установок, радар і системи управління.

«Сімнадцять — це величезна цифра, якщо мова йде про батареї. Якщо йдеться про пускові установки — це можливо», — додав він.

Угода США-НАТО та Patriot для України

14 липня Дональд Трамп оголосив, що США та НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть «найкращу у світі» зброю та продаватимуть її НАТО, а Альянс координуватиме постачання в Україну.

Трамп також сказав, що завдяки угоді Україна отримає озброєння на мільярди доларів. Генсек НАТО Марк Рютте уточнив, що йдеться про «величезну кількість військової техніки», зокрема засоби ППО та ракети. У деяких випадках партнери можуть відправляти Україні зброю, що вже є у них в арсеналі, і закуповувати у США зброю для поповнення власних запасів.

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Американський президент також заявив, що деякі країни, які мають ЗРК Patriot, можуть найближчим часом передати їх Україні, і що одна країна може відправити 17 Patriot, не уточнивши яку саме. За словами джерела The New York Times, озброєння, яке НАТО має закупити у США для потреб України, майже повністю готове до негайного відправлення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, заявив, що Берлін візьме активну участь у постачанні Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot у межах нової ініціативи США.

Нагадаємо, заяви Дональда Трампа пролунали на тлі його домовленостей з НАТО щодо нового способу постачання зброї Україні, де європейські союзники купуватимуть американське озброєння для Києва.