Еліти в РФ вважають, що Путін зайшов надто далеко — WP

Реклама

Нові заяви Дональда Трампа та його посилення критики Володимира Путіна викликали побоювання серед деяких росіян, що Путін може переоцінити свої можливості.

Про це пише The Washington Post.

Оскільки 50 днів ультиматуму припадають на середину літнього наступу Росії під час пікового сезону бойових дій, термін, встановлений США, ймовірно, дозволить Москві продовжити наступ.

Реклама

«Заява Трампа виявилася набагато слабшою, ніж хтось очікував», — сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росія-Євразія Карнегі.

Російські еліти — в шоці

Але нова угода Трампа про постачання зброї та його посилення критики Путіна викликали занепокоєння серед деяких фракцій російської еліти через поглиблення конфлікту та побоювання, що диктатор може переоцінити свої можливості.

«Кількість тих, хто обурений Путіним за те, що він міг зупинити війну, але не зробив цього, зростає», — сказала Станова. «Питання не в тому, чи була така угода справді можливою, а радше в тому, що йдеться про панівні настрої — переконання, що був момент можливості, односторонньо втрачений через впертість та ірраціональність Путіна».

На її думку, навесні була надія, що Трамп і Путін досягнуть угоди та послаблять санкції, особливо після того, як посланець Стів Віткофф говорив про угоду про скасування санкцій та визнання за Росією окупованих територій України в обмін на заморожування лінії фронту.

Реклама

Однак, за словами Станової, Кремль зазначив, що такий підхід був «прийнятним лише як відправна точка». Імпульс до угоди згас, особливо через опозицію України та Європи до угоди, яка могла б дати Москві можливість згодом захопити додаткові території, і Росія дотримувалася своїх жорстких, максималістських цілей.

За інформацією WР серед представників російської фінансової еліти зростає занепокоєння щодо погіршення стану російської економіки, що страждає від інфляції через існуючий режим санкцій та шалені витрати Путіна під час війни. Зусилля Центрального банку стримати зростання цін шляхом запровадження завищених процентних ставок понад 20 відсотків призвели країну до кредитної кризи та рецесії.

Доля СРСР?

Один за одним російські чиновники, які брали участь у нещодавньому Петербурзькому економічному форумі, попереджали про «переохолодження» економіки — інвестиції скорочуються, неплатежі зростають.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна визнала, що резерви, які дозволили економіці триматися протягом двох років війни, вичерпані. Глава бюджетного комітету Держдуми Андрій Макаров попередив, що в РФ можуть закінчитися гроші, і це призведе до повторення долі Радянського Союзу.

Реклама

«Кредитна криза. Рецесія. Усім це зрозуміло. Але політична воля спрямована в інший бік», — сказав російський чиновник, який побажав залишитися анонімним через страх помсти.

Допомога «китайського» і «північнокорейського» братів

«Кремль б’є у барабани війни. Настрої — на переможну війну, звісно, підприємці та економісти закликають до обережності та переговорів, але військові та дипломати — до війни до кінця», — резюмував співрозмовник.

Кремль вважає, що має перевагу, сказав чиновник. Росія відчувала підтримку свого «китайського брата». І вона відчувала повну підтримку свого «північнокорейського брата». Північна Корея надсилає війська та боєприпаси на підтримку Росії.

Скільки ще зможе воювати РФ

Економісти кажуть, що Росія може продовжувати свої військові зусилля ще 18-20 місяців, незважаючи на зростаючі економічні проблеми в умовах чинного режиму санкцій, за умови, що ціни на нафту не падатимуть протягом тривалого періоду.

Реклама

Багато хто в Москві відкинув погрозу Трампа запровадити вторинні 100-відсоткові тарифи на країни, що торгують з Росією, такі як Китай та Індія, як абсолютно нереалістичну. В РФ не вірять, що Трамп почне торгову війну з Індією.

Після того, як Трамп заявив, що Путін хоче «продовжувати вбивати людей» в Україні, державний пропагандист Володимир Соловйов попередив, що Росія може знищити Америку своїм масивним атомним підводним безпілотником «Посейдон».

Раніше у WP назвали три неочікувані причини, чому Трамп врешті вирішив посилити тиск на Путіна.