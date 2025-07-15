Элиты в России считают, что Путин зашел слишком далеко — WP

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Новые заявления Дональда Трампа и его ужесточение критики Владимира Путина вызвали опасения среди некоторых россиян, что Путин может переоценить свои возможности.

Об этом пишет The Washington Post.

Поскольку 50 дней ультиматума приходятся на середину летнего наступления России во время пикового сезона боевых действий, срок, установленный США, вероятно, позволит Москве продолжить наступление.

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«Заявление Трампа оказалось гораздо слабее, чем кто-то ожидал», — сказала Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Россия-Евразия Карнеги.

Российские элиты — в шоке

Но новое соглашение Трампа о поставках оружия и его усилении критики Путина вызвало беспокойство среди некоторых фракций российской элиты из-за углубления конфликта и опасений, что диктатор может переоценить свои возможности.

«Количество возмущенных Путиным за то, что он мог остановить войну, но не сделал этого, растет», — сказала Станова. «Вопрос не в том, было ли такое соглашение действительно возможным, а скорее в том, что речь идет о господствующих настроениях — убеждение, что был момент возможности, односторонне потерянный из-за упрямства и иррациональности Путина».

По ее мнению, весной была надежда, что Трамп и Путин достигнут соглашения и ослабят санкции, особенно после того, как посланец Стив Уиткофф говорил о соглашении об отмене санкций и признании за Россией оккупированных территорий Украины в обмен на замораживание линии фронта.

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Однако, по словам Становой, Кремль отметил, что такой подход был «приемлем только как отправная точка». Импульс к соглашению погас, особенно из-за оппозиции Украины и Европы к соглашению, которое могло бы дать Москве возможность впоследствии захватить дополнительные территории, и Россия придерживалась своих жестких, максималистских целей.

По информации WР среди представителей российской финансовой элиты растет обеспокоенность ухудшением состояния российской экономики, страдающей инфляцией из-за существующего режима санкций и безумных расходов Путина во время войны. Усилия Центрального банка сдержать рост цен путем введения завышенных процентных ставок более чем на 20 процентов привели страну к кредитному кризису и рецессии.

Судьба СССР?

Один за другим российские чиновники, участвовавшие в недавнем Петербургском экономическом форуме, предупреждали о переохлаждении экономики — инвестиции сокращаются, неплатежи растут.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что резервы, позволившие экономике держаться в течение двух лет войны, исчерпаны. Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров предупредил, что у РФ могут закончиться деньги, и это приведет к повторению судьбы Советского Союза.

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«Кредитный кризис. Рецессия. Всем это понятно. Но политическая воля направлена в другую сторону», — сказал российский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за страха мести.

Помощь «китайского» и «северокорейского» братьев

«Кремль бьет в барабаны войны. Настроения на победоносную войну, конечно, предприниматели и экономисты призывают к осторожности и переговорам, но военные и дипломаты до войны до конца», — резюмировал собеседник.

Кремль считает, что имеет преимущество, сказал чиновник. Россия чувствовала поддержку своего «китайского брата». И она ощущала полную поддержку своего «северокорейского брата».

Сколько еще сможет воевать РФ

Экономисты говорят, что Россия может продолжать свои военные усилия еще 18-20 месяцев, несмотря на растущие экономические проблемы в условиях действующего режима санкций при условии, что цены на нефть не будут падать в течение длительного периода.

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Многие в Москве отвергли угрозу Трампа ввести вторичные 100-процентные тарифы на торгующие с Россией страны, такие как Китай и Индия, как абсолютно нереалистичную В РФ не верят, что Трамп начнет торговую войну с Индией.

После того как Трамп заявил, что Путин хочет «продолжать убивать людей» в Украине, государственный пропагандист Владимир Соловьев предупредил, что Россия может уничтожить Америку своим массивным атомным подводным беспилотником «Посейдон».

Ранее в WP назвали три неожиданных причины, почему Трамп наконец решил усилить давление на Путина.