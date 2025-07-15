Трамп запитав Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві — FT

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

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Президент США Дональд Трамп у приватній телефонній розмові 4 липня запитав Володимира Зеленського, чи зможе Україна завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності. За словами співрозмовників, Трамп висловив підтримку ідеї глибоких ударів по території Росії, щоб “змусити Кремль відчути біль” і схилити його до переговорів.

Про це повідомляє Financial Times.

Розмова з Зеленським відбулася наступного дня після телефонного дзвінка Трампа з Путіним, який сам президент США охарактеризував як “поганий”. Саме ця розмова з Путіним, за словами джерел, і стала поштовхом до дзвінка Зеленському.

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Два джерела повідомили, що Трамп під час дзвінка запитав:

“Володимире, чи можете ви вдарити по Москві?.. Чи можете ви вдарити і по Санкт-Петербургу?”

За їх словами, Зеленський відповів:

“Звичайно. Зможемо, якщо ви дасте нам зброю”.

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Трамп, за інформацією співрозмовників Politico, дав зрозуміти, що підтримує таку стратегію — зокрема, як спосіб змусити Кремль “відчути біль” і піти на переговори.

Один із західних чиновників підтвердив, що розмова відображає нову готовність партнерів України обговорювати передачу далекобійної зброї. Цю ідею, за його словами, неформально обговорюють і в США.

Офіційних коментарів від Білого дому та Офісу президента України наразі немає.

За словами трьох обізнаних джерел, результатом розмови Трампа та Зеленського стала зустріч у Римі, де американська делегація передала українському президентові перелік ударних систем великої дальності, які потенційно можуть бути передані через союзників по НАТО.

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Підхід передбачає, що Трамп може оминути потребу в схваленні прямої допомоги Конгресом: замість цього США продаватимуть зброю європейським союзникам, які далі передаватимуть її Україні. Українська сторона, як повідомляється, виявила зацікавленість у ракетах Tomahawk — високоточній крилатій зброї з дальністю до 1600 км.

Однак, за словами джерела, знайомого зі змістом обговорень, і адміністрація Трампа, і команда Байдена мають побоювання щодо потенційної ескалації, враховуючи ризик ударів глибоко по території Росії.

У понеділок Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті оголосив про плани передати Україні системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі, але не уточнив, чи йдеться про інші типи озброєнь.

Як повідомляють джерела, обізнані з перебігом переговорів між США та Україною, одним із типів озброєння, який обговорювали у приватних розмовах, є армійська тактична ракетна система ATACMS. Ці ракети, з дальністю до 300 км, вже застосовувалися Україною для ураження цілей на окупованій території, а в окремих випадках — і вглибині самої Росії. Запуски здійснюються з систем HIMARS, переданих Києву під час попередньої фази допомоги адміністрацією Байдена.

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Втім, навіть ATACMS не здатні дістати до Москви чи Санкт-Петербурга. Україна запитувала й інші системи великої дальності, зокрема Tomahawk. Однак і за Трампа, і за Байдена США обережно ставляться до передачі озброєння, яке може бути використано по цілях глибоко в Росії.

Після першого застосування ATACMS по території РФ у листопаді минулого року президент Путін заявив, що війна “набула елементів глобального характеру”. У відповідь Кремль провів випробувальний пуск ракети середньої дальності “Орешнік” поблизу Дніпра. Водночас Росія оновила свою ядерну доктрину, знизивши поріг потенційного застосування ядерної зброї. За оцінками західних аналітиків, нові положення дозволяють Росії теоретично завдати першого ядерного удару по США, Великій Британії та Франції у відповідь на удари по своїй території зброєю типу ATACMS чи Storm Shadow.

Москва також неодноразово заявляла, що вважатиме легітимними цілями об’єкти на території країн, які дозволили використовувати свою зброю для атак по РФ. Тим часом у Вашингтоні, які ще донедавна застерігали Україну від ударів по Росії, поступово послаблюють ці обмеження.

Наразі основою ударного потенціалу по військових об’єктах у Росії залишаються вітчизняні українські безпілотники великої дальності. Саме вони використовуються для ураження авіабаз, нафтобаз та логістичних вузлів, що підтримують російську армію.

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