Трамп спросил Зеленского, может ли Украина ударить по Москве - FT

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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Президент США Дональд Трамп в частном телефонном разговоре 4 июля спросил Владимира Зеленского, сможет ли Украина нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу, если Вашингтон предоставит оружие большой дальности. По словам собеседников, Трамп выразил поддержку идее глубоких ударов по территории России, чтобы "заставить Кремль почувствовать боль" и склонить его к переговорам.

Об этом сообщает Financial Times.

Разговор с Зеленским состоялся на следующий день после телефонного звонка Трампа с Путиным, который сам президент США охарактеризовал как "плохой". Именно этот разговор с Путиным, по словам источников, и стал толчком к звонку Зеленскому.

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Два источника сообщили, что Трамп во время звонка спросил:

"Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?"

По их словам, Зеленский ответил:

"Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие".

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Трамп, по информации собеседников Politico, дал понять, что поддерживает такую стратегию, в частности, как способ заставить Кремль "почувствовать боль" и пойти на переговоры.

Один из западных чиновников подтвердил, что разговор отражает новую готовность партнеров Украины обсуждать передачу дальнобойного оружия. Эту идею, по его словам, неформально обсуждают и в США.

Официальных комментариев от Белого дома и Офиса президента Украины пока нет.

По словам трех осведомленных источников, результатом разговора Трампа и Зеленского стала встреча в Риме, где американская делегация передала украинскому президенту перечень ударных систем большой дальности, которые могут быть переданы через союзников по НАТО.

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Подход предполагает, что Трамп может обойти потребность в одобрении прямой помощи Конгрессом: вместо этого США будут продавать оружие европейским союзникам, которые будут дальше передавать его Украине. Украинская сторона, как сообщается, проявила интерес к ракетам Tomahawk — высокоточному крылатому оружию с дальностью до 1600 км.

Однако, по словам источника, знакомого с содержанием обсуждений, и администрация Трампа, и команда Байдена опасаются потенциальной эскалации, учитывая риск ударов глубоко по территории России.

В понедельник Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете объявил о планах передать Украине системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики, но не уточнил, идет ли речь о других типах вооружений.

Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров между США и Украиной, одним из типов вооружений, который обсуждали в частных разговорах, является армейская тактическая ракетная система ATACMS. Эти ракеты с дальностью до 300 км уже применялись Украиной для поражения целей на оккупированной территории, а в отдельных случаях — и в глубине самой России. Запуски производятся из систем HIMARS, переданных Киеву во время предварительной фазы помощи администрацией Байдена.

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Впрочем, даже ATACMS не способны достать в Москву или Санкт-Петербург. Украина спрашивала и другие системы большой дальности, в том числе Tomahawk. Однако и при Трампе, и при Байдене США осторожно относятся к передаче вооружения, которое может быть использовано по целям глубоко в России.

После первого применения ATACMS по территории РФ в ноябре прошлого года президент Путин заявил, что война "приобрела элементы глобального характера". В ответ Кремль произвел испытательный пуск ракеты средней дальности "Орешник" вблизи Днепра. В то же время, Россия обновила свою ядерную доктрину, снизив порог потенциального применения ядерного оружия. По оценкам западных аналитиков, новые положения позволяют России теоретически нанести первый ядерный удар по США, Великобритании и Франции в ответ на удары по своей территории оружием типа ATACMS или Storm Shadow.

Москва также неоднократно заявляла, что сочтет легитимными целями объекты на территории стран, которые позволили использовать свое оружие для атак по РФ. Между тем в Вашингтоне, еще недавно предупреждавшие Украину от ударов по России, постепенно ослабляют эти ограничения.

Основой ударного потенциала по военным объектам в России остаются отечественные украинские беспилотники большой дальности. Именно они используются для поражения авиабаз, нефтебаз и логистических узлов, поддерживающих российскую армию.

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