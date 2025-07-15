Новые детали скандала с Гусаковым: куда шли "благотворительные" миллионы

Назарий Гусаков

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Журналисты получили доступ к документам, проливающим свет на финансовые операции Назария Гусакова, фигуранта недавнего резонансного расследования.

Об этом сообщила РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

На скриншотах видно, что в 2021 году на счет Гусакова поступали десятки однотипных переводов на суммы около 25 000 гривен (например, 25 273 грн., 25 231 грн., 25 162 грн.). Эти средства поступали от многих физических лиц, преимущественно с иностранными именами, что может свидетельствовать об использовании «дропов» (подставных лиц). Все эти поступления были совершены на один счет, зарегистрированный на имя Гусаков Назарий Олегович.

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Схема вывода средств

После поступления на счет, значительная часть этих средств, по данным источников, выводилась через игровые платформы:

LeoGaming — более 110 тысяч гривен.

IBOX GAME, KYIV — 24 тысячи гривен.

«Лотереи P10» через терминалы свыше 2,1 миллиона гривен.

Часть этих средств могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Эти компании вместе с IBOX фигурировали в масштабной финансовой схеме по отмыванию миллиардов гривен через более 20 подставных компаний. Основательницей этих схем называют Алену Шевцову, фигурантку ряда журналистских расследований относительно теневого обслуживания онлайн-казино как в Украине, так и за рубежом.

Транзакционная активность Гусакова, как отмечают источники, соответствует классической схеме: «дроп — конвертация — игральная платформа — обналичивание или на оффшорные счета». Однотипность сумм перевода может указывать на попытки обойти систему финансового мониторинга. LeoGaming, по информации источников, является одним из маршрутов вывода средств.

Скандал вокруг Назария Гусакова: вопрос о благотворительном собрании

В последние недели вокруг львовянина Назария Гусакова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся значительный скандал. Его обвиняют в отчетности по благотворительному собранию. В социальных сетях пользователи обратили внимание на повторное использование одних и тех же фотографий лекарства и отсутствие документального подтверждения их приобретения.

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городская больница ежемесячно в течение года предоставляла Гусакову по три флакона препарата «Эврисди», что, по его мнению, означало отсутствие необходимости в дальнейшем сборе средств.

Несмотря на это, Гусаков продолжал принимать пожертвования, объясняя это необходимостью покрытия расходов на реабилитацию и приобретение специального оборудования, не финансируемого государством.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил Президенту Владимиру Зеленскому: Назарий Гусаков, подозреваемый в мошенничестве, уехал из Украины 13 июня.