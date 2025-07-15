В Черкассах пьяный строитель срезал балкон вместе с собой: детали курьеза

В Черкассах строитель упал с высоты вместе с балконом

Реклама

В Черкассах строитель на 7 этаже прикрепил себя к решетке балкона, которую сам же срезал болгаркой. Горе-работник получил многочисленные переломы и оказался в реанимации, однако выжил.

Об этом идет речь в приговоре Приднепровского районного суда в Черкассах от 1 июля.

Работник в состоянии алкогольного опьянения неправильно выбрал место закрепления стропы страховочного пояса и закрепился за металлоконструкцию ограждения балкона, которую сам и срезал.

Реклама

При падении она потянула мужчину за собой вниз. Он упал с высоты 7-го этажа на строительный мусор, разбросанный внизу. Пострадавший получил тяжелые травмы и очутился в реанимации.

Сам рабочий потом рассказал, что пришел на смену «с бодуна» — перед событием вечером употреблял пиво и водку. Но уверял, что на рабочем месте больше не пил. Он объяснил, что не закрепился к стене, потому что «надо было искать перфоратор». Мужчина рассчитывал, что железная балка выдержит, но она оказалась гнилой и упала.

За халатность подчиненного наказали директора строительной компании.

Как оказалось, монтажнику не провели специальное обучение, но допустили к работам с повышенной опасностью. Стаж его работы составлял всего 5 дней.

Реклама

Поэтому директора обвинили в бездействии и игнорировании норм по охране труда. Суд признал его виновным и назначил ему четыре года ограничения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией работ с повышенной опасностью или выполнять таковые на один год. От отбывания наказания директора освободили, назначив год испытательного срока. Кроме того, с него взыскали примерно 9560 гривен в пользу государства за проведение экспертизы.

Ранее сообщалось, что у Запорожье затопило новую подземную школу, на которую потратили 111 млн грн.