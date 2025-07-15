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В Черкассах пьяный строитель срезал балкон вместе с собой: детали курьеза
В Черкассах пьяный строитель прикрепил себя к балкону, забыл об этом и срезал крепеж болгаркой. Он упал с высоты седьмого этажа.
В Черкассах строитель на 7 этаже прикрепил себя к решетке балкона, которую сам же срезал болгаркой. Горе-работник получил многочисленные переломы и оказался в реанимации, однако выжил.
Об этом идет речь в приговоре Приднепровского районного суда в Черкассах от 1 июля.
Работник в состоянии алкогольного опьянения неправильно выбрал место закрепления стропы страховочного пояса и закрепился за металлоконструкцию ограждения балкона, которую сам и срезал.
При падении она потянула мужчину за собой вниз. Он упал с высоты 7-го этажа на строительный мусор, разбросанный внизу. Пострадавший получил тяжелые травмы и очутился в реанимации.
Сам рабочий потом рассказал, что пришел на смену «с бодуна» — перед событием вечером употреблял пиво и водку. Но уверял, что на рабочем месте больше не пил. Он объяснил, что не закрепился к стене, потому что «надо было искать перфоратор». Мужчина рассчитывал, что железная балка выдержит, но она оказалась гнилой и упала.
За халатность подчиненного наказали директора строительной компании.
Как оказалось, монтажнику не провели специальное обучение, но допустили к работам с повышенной опасностью. Стаж его работы составлял всего 5 дней.
Поэтому директора обвинили в бездействии и игнорировании норм по охране труда. Суд признал его виновным и назначил ему четыре года ограничения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией работ с повышенной опасностью или выполнять таковые на один год. От отбывания наказания директора освободили, назначив год испытательного срока. Кроме того, с него взыскали примерно 9560 гривен в пользу государства за проведение экспертизы.
Ранее сообщалось, что у Запорожье затопило новую подземную школу, на которую потратили 111 млн грн.