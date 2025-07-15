В СНБО высмеяли Лаврова из-за "троллинга" в адрес Трампа

Сергей Лавров / © Associated Press

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В СНБО высмеяли Лаврова из — за заявлений в адрес президента США. Там заявили, что человек, страна которого в войне зависима от КНДР, пытается «троллить» Трампа по поводу «50 дней».

Об этом сообщает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По словам руководителя ЦПИ, Лавров — старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала лишь инструментом, а не игроком.

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«И вопрос поражения в войне является лишь вопросом времени», — отмечает он.

А время зависит только от количества смертников, отмечает Коваленко, которых Путин еще «вбросит в топку войны».

«Абсурдные пропагандисты», — заключил он.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа по мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней. Он пригрозил «вредом инициаторам санкций».

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Заявления министра иностранных дел распространяют русские средства массовой пропаганды.

Лавров сказал, что Москва хочет понять, что стоит по словам Трампа о 50 днях для урегулирования войны.

«50 дней, было раньше 24 часов, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что двигает президента Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИД.

В этом контексте он принялся утверждать, что Трамп находится под огромным, «непристойным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, «бесцеремонно поддерживающими требования Зеленского».

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Лавров также заявил, что Россия справляется с санкциями и справится с новыми.