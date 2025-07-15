- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1157
- Время на прочтение
- 2 мин
В СНБО высмеяли Лаврова из-за "троллинга" в адрес Трампа
Лавров абсолютно оторван от реальности и не понимает, что РФ — больше не игрок, а инструмент.
В СНБО высмеяли Лаврова из — за заявлений в адрес президента США. Там заявили, что человек, страна которого в войне зависима от КНДР, пытается «троллить» Трампа по поводу «50 дней».
Об этом сообщает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
По словам руководителя ЦПИ, Лавров — старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала лишь инструментом, а не игроком.
«И вопрос поражения в войне является лишь вопросом времени», — отмечает он.
А время зависит только от количества смертников, отмечает Коваленко, которых Путин еще «вбросит в топку войны».
«Абсурдные пропагандисты», — заключил он.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа по мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней. Он пригрозил «вредом инициаторам санкций».
Заявления министра иностранных дел распространяют русские средства массовой пропаганды.
Лавров сказал, что Москва хочет понять, что стоит по словам Трампа о 50 днях для урегулирования войны.
«50 дней, было раньше 24 часов, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что двигает президента Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИД.
В этом контексте он принялся утверждать, что Трамп находится под огромным, «непристойным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, «бесцеремонно поддерживающими требования Зеленского».
Лавров также заявил, что Россия справляется с санкциями и справится с новыми.