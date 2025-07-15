У РНБО висміяли Лаврова через "тролінг" на адресу Трампа

Сергій Лавров / © Associated Press

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У РНБО висміяли Лаврова через заяви на адресу президента США. Там заявили, що людина, країна якої у війні залежна від КНДР, намагається «тролити» Трампа щодо «50 днів».

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За словами керівника ЦПД, Лавров — стара людина і явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем.

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«І питання поразки у війні є лише питанням часу», — наголошує він.

А час залежить тільки від кількості смертників, наголошує Коваленко, яких Путін ще «вкине у топку війни».

«Абсурдні пропагандисти», — завершив він.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував ультиматум з боку президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди з Україною протягом 50 днів. Він пригрозив «шкодою ініціаторам санкцій».

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Заяви міністра закордонних справ поширюють російські засоби масової пропаганди.

Лавров сказав, що Москва хоче зрозуміти, що стоїть за словами Трампа про 50 днів для врегулювання війни.

«50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президента Сполучених Штатів», — сказав голова російського МЗС.

У цьому контексті він узявся стверджувати, що Трамп перебуває під величезним, «непристойним» тиском Євросоюзу та нинішнього керівництва НАТО, які «безцеремонно підтримують вимоги Зеленського».

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Лавров також заявив, що Росія справляється з санкціями та впорається з новими. Він наголосив, що зі шкодою зіштовхнуться ініціатори обмежень і додав: «Не рий яму іншому».