Нові деталі скандалу з Гусаковим: куди йшли "благодійні" мільйони

Назарій Гусаков / © Facebook Назарія Гусакова

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Журналісти отримали доступ до документів, що проливають світло на фінансові операції Назарія Гусакова, фігуранта нещодавнього резонансного розслідування.

Про це повідомило РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

На скріншотах видно, що у 2021 році на рахунок Гусакова надходили десятки однотипних переказів на суми близько 25 000 гривень (наприклад, 25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн). Ці кошти надходили від численних фізичних осіб, переважно з іноземними іменами, що може свідчити про використання «дропів» (підставних осіб). Усі ці надходження були здійснені на один рахунок, зареєстрований на ім’я «Гусаков Назарій Олегович».

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Схема виведення коштів

Після надходження на рахунок, значна частина цих коштів, за даними джерел, виводилася через гральні платформи:

LeoGaming — понад 110 тисяч гривень.

IBOX GAME, KYIV — 24 тисячі гривень.

«Лотереї P10» через термінали — понад 2,1 мільйона гривень.

Частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Ці компанії, разом з IBOX, фігурували у масштабній фінансовій схемі з відмивання мільярдів гривень через понад 20 підставних компаній. Засновницею цих схем називають Альону Шевцову, яка є фігуранткою низки журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за кордоном.

Транзакційна активність Гусакова, як зазначають джерела, відповідає класичній схемі: «дроп — конвертація — гральна платформа — вивід у готівку або на офшорні рахунки». Однотипність сум переказів може вказувати на спроби обійти системи фінансового моніторингу. LeoGaming, за інформацією джерел, є лише одним із маршрутів виведення коштів.

Скандал навколо Назарія Гусакова: питання щодо благодійних зборів

Останніми тижнями навколо львів’янина Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), розгорівся значний скандал. Йому закидають непрозорість у звітності щодо благодійних зборів. У соціальних мережах користувачі звернули увагу на повторне використання одних і тих самих фотографій ліків та відсутність документального підтвердження їхнього придбання.

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська лікарня щомісяця протягом року надавала Гусакову по три флакони препарату «Еврісді», що, на його думку, означало відсутність потреби у подальшому зборі коштів.

Попри це, Гусаков продовжував приймати пожертви, пояснюючи це необхідністю покриття витрат на реабілітацію та придбання спеціального обладнання, які не фінансуються державою.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту Володимиру Зеленському: Назарій Гусаков, підозрюваний у шахрайстві, виїхав з України 13 червня.