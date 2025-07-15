Сколько ракет от США смогут уничтожить армию РФ: эксперт ответил

Tomahawk / © Википедия

Реклама

Передача Украине 100 дальнобойных ракет от США была бы способна полностью обескровить российскую армию.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Микуляк в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, получение такого оружия позволило бы Украине наносить точные удары по ключевым стратегическим объектам на территории России, таким как аэродромы, склады боеприпасов и другие военные цели.

Реклама

Напомним, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM. Но для использования оружия наши самолеты F-16 нужно сначала модернизировать.