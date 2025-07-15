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Сколько ракет от США смогут уничтожить армию РФ: эксперт ответил
По мнению военного эксперта, ракеты Tomahawk США могут полностью обескровить армию РФ.
Передача Украине 100 дальнобойных ракет от США была бы способна полностью обескровить российскую армию.
Об этом рассказал военный эксперт Юрий Микуляк в эфире телеканала КИЕВ24.
По его словам, получение такого оружия позволило бы Украине наносить точные удары по ключевым стратегическим объектам на территории России, таким как аэродромы, склады боеприпасов и другие военные цели.
Напомним, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM. Но для использования оружия наши самолеты F-16 нужно сначала модернизировать.