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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько ракет от США смогут уничтожить армию РФ: эксперт ответил

По мнению военного эксперта, ракеты Tomahawk США могут полностью обескровить армию РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Tomahawk

Tomahawk / © Википедия

Передача Украине 100 дальнобойных ракет от США была бы способна полностью обескровить российскую армию.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Микуляк в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, получение такого оружия позволило бы Украине наносить точные удары по ключевым стратегическим объектам на территории России, таким как аэродромы, склады боеприпасов и другие военные цели.

Напомним, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM. Но для использования оружия наши самолеты F-16 нужно сначала модернизировать.

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