США могут предоставить Украине ракеты JASSM: эксперт указал на проблему применения

JASSM / © Википедия

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США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM. Но для использования этого оружия наши самолеты F-16 нужно сначала модернизировать.

Об этом сообщает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

Эксперт объясняет, что у украинских самолетов F-16 нет достаточной модификации для того, чтобы установить и использовать эту ракету.

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"Чтобы установить и использовать эту ракету, нам нужно будет модернизировать наши самолеты, но пока наших возможностей на этих F-16 недостаточно", - заявил Храпчинский.

Если США рассмотрят возможности доработать некоторую авиацию, говорит он, тогда мы сможем использовать эти ракеты.

Храпчинский также отметил, что эти ракеты смогут поражать такие аэродромы как Миллерово, базирование пусковых установок Искандер. И в общем-то JASSM смогут оказывать значительное психологическое давление на россиян и в Московской области.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об изменении подхода к войне в Украине. Он пообещал предоставить Киеву крупную партию современного вооружения, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

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Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, которую The Guardian назвала переломным моментом в позиции американского лидера по России.

По словам Рютте, Украина получит огромное количество оружия — прежде всего противовоздушные комплексы Patriot, часть из которых оплатят европейские партнеры.