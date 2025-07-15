США можуть надати Україні ракети JASSM: експерт вказав на проблему застосування

JASSM / © Вікіпедія

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США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет JASSM. Але для використання цієї зброї наші літаки F-16 потрібно спочатку модернізувати.

Про це повідомляє авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі «КИЇВ24».

Експерт пояснює, що українські літаки F-16 не мають достатньої модифікації для того, щоб встановити і використовувати цю ракету.

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«Щоб встановити й використовувати цю ракету, нам потрібно буде модернізувати наші літаки, але наразі наших можливостей на цих F-16 недостатньо», — заявив Храпчинський.

Якщо США розглянуть можливості доопрацювати деяку авіоніку, каже він, тоді ми зможемо використовувати ці ракети.

Храпчинський також зазначив, що ці ракети зможуть вражати такі аеродроми як «Міллерово», базування пускових установок «Іскандер». І загалом JASSM зможуть чинити значний психологічний тиск на росіян і в Московській області.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про зміну підходу до війни в Україні. Він пообіцяв надати Києву велику партію сучасного озброєння, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

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Про це Трамп заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, яку The Guardian назвала переломним моментом у позиції американського лідера щодо Росії.

За словами Рютте, Україна отримає «величезну кількість» зброї — перш за все протиповітряні комплекси Patriot, частину з яких оплатять європейські партнери.