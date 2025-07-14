Трамп розглядає передавання далекобійних ракет до F-16 для України: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

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За інформацією обізнаних джерел, президент США Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання Україні крилатих ракет повітряного базування JASSM. Ці високоточні ракети, що мають обмежені можливості ухилення від радарів та 450-кілограмову боєголовку, можуть значно посилити українські Повітряні сили.

Про це пише Military Watch Magazine.

Ракети JASSM планується інтегрувати з українським флотом винищувачів F-16. Хоча ці літаки є застарілими варіантами часів Холодної війни, вони здатні ефективно запускати JASSM, перебуваючи глибоко в тилу українських позицій.

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Новини про можливе постачання ракет JASSM з’явилися після інших повідомлень від 14 липня. Тоді вже йшлося про те, що США думають про відправку Україні далекобійних ракет, які можуть бити по цілях у Росії. Це також збігається з нещодавніми словами Трампа про те, що Україна отримає ще одну систему ППО Patriot. Тоді він натякнув і на іншу сучасну зброю.

Ракети JASSM почали використовувати у 2003 році. Зараз їх мають лише чотири країни, серед них Польща, у якої 110 винищувачів F-16. Дуже мало країн мають JASSM, і жодна з них не є «незахідною». Це говорить про дуже сувору політику щодо їхнього експорту. Наприклад, Південній Кореї відмовили у купівлі цих ракет ще на початку 2010-х. Ймовірно, саме через таку «чутливість» ці ракети раніше не передавали Україні.

Ці ракети можуть вражати цілі на відстані до 370 км, а новіші версії — до 1000 км. Їх мають лише кілька союзників США, наприклад, Польща.

Україна вже переробила свої старі радянські літаки Су-27 та Су-24М, щоб вони могли запускати британські та французькі ракети Storm Shadow і SCALP. Ці ракети схожі на американські JASSM. Але європейських ракет не вистачає. Тому Україна просить США передати їй американські ракети. Якщо Україна їх отримає, її нові літаки F-16 стануть набагато сильнішими.

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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети ППО Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін «розмовляє приємно, а потім увечері всіх бомбить».

Трамп не уточнив, скільки систем Patriot він збирається передати Україні, але зазначив, що Європейський Союз компенсує США їхню вартість. Американський президент дедалі більше розчаровується в Путіні, оскільки російський лідер опирається спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та Росією.