Трамп заявив, що США надішлють Україні ракети Patriot — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети ППО Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін “розмовляє приємно, а потім увечері всіх бомбить”.

Про це пише Reuters.

Трамп не назвав кількість Patriot, які він планує надіслати Україні, але сказав, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість. Президент США дедалі більше розчаровується в Путіні, оскільки російський лідер чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та Росією.

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Президент України Володимир Зеленський попросив про збільшення оборонних можливостей для відбиття щоденного шквалу ракетних атак та атак безпілотників з боку Росії.

“Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він розмовляє приємно, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається”, — сказав Трамп журналістам на об’єднаній базі Ендрюс за межами Вашингтона.

“Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо”, — сказав Трамп.

Також він планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.

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Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що партнери США в Європі мають у своєму розпорядженні необхідні Києву Patriot, і Вашингтон розраховує домогтися їх передавання Україні.