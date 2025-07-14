На Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА: працювали сили ППО

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 14 липня 2025 року на Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Про це у повідомленні у соцмережах інформує Київська ОВА.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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