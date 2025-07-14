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На Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА: працювали сили ППО
Вночі 14 липня 2025 року на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА. Сили ППО активно працювали для захисту регіону.
У ніч проти 14 липня 2025 року на Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
Про це у повідомленні у соцмережах інформує Київська ОВА.
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Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.