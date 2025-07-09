ППО України проти масованих атак РФ: експерт розкрив можливості та обмеження

Робота мобільних вогневих груп ППО на Київщині / Ілюстративне фото / © Київ Оперативний

Реклама

Сполучені Штати Америки щомісяця виробляють 50 ракет MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Але навіть якщо українська система протиповітряної оборони отримуватиме всі ці ракети, вона не може збити 100% ворожих цілей, зокрема коли російська армія одночасно запускає понад 700 дронів, як це сталося в ніч проти 9 липня.

Таку думку висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв'ю "Еспресо".

Протидія масованим атакам дронів

За словами Олега Каткова, з 728 дронів, запущених Росією по Україні в ніч проти середи, 9 липня, 50-60% були "Шахеди", решта – дрони-обманки. За даними ГУР, ворог виробляє близько 100 "Шахедів" на добу і може накопичувати їх запаси для масованих атак.

Реклама

"Жодна ППО у світі ніколи не демонструє 100%, це недосяжний показник просто в принципі", — наголосив експерт.

Навіть українська ППО, яка є найнасиченішою в Європі (порівняно з ізраїльською, що демонструє 90-95% перехоплення), все одно пропускає частину цілей.

Наприклад, з 300 "Шахедів" до 30 можуть пройти й принести на собі до 3 тонн вибухових речовин. Тому "Шахеди" важливо збивати ефективними та дешевими засобами, такими як мобільні вогневі групи, зенітна артилерія, кулеметне озброєння, а також перспективні зенітні дрони, які Україна може виробляти серійно та у великих кількостях.

Виробництво ракет Patriot у США та їхнє значення

Олег Катков також прокоментував спроможності США щодо виготовлення ракет для комплексів Patriot, які єдині здатні збивати російські ракети "Кинджал".

Реклама

"США виготовляють 50 ракет МSЕ на місяць", — розповів він, додавши, що штатна витрата на балістичну ціль становить дві ракети.

Експерт вважає, що саме обмежене виробництво ракет MSE стало однією з причин призупинення військової допомоги Україні. Він навів приклад атаки по авіабазі в Катарі 24 червня, під час якої США відстріляли до 56 ракет MSE, що перевищує місячне виробництво. За планом Lockheed Martin, у 2025 році буде вироблено 600 ракет MSE, у 2026 – 650-700, порівняно з 450 у 2023 році, що свідчить про збільшення темпів, але також і про значні світові потреби.

Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що Україна дійсно просила у США додаткові системи ППО Patriot. Він зазначив, що вивчить запит, але наголосив, що “це дуже дорого”.