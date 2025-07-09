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- Війна
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ППО України проти масованих атак РФ: експерт розкрив можливості та обмеження
Військовий експерт Олег Катков розповів про реалії ППО України в умовах масованих атак та можливості виробництва ключових ракет для ЗРК Patriot у США.
Сполучені Штати Америки щомісяця виробляють 50 ракет MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Але навіть якщо українська система протиповітряної оборони отримуватиме всі ці ракети, вона не може збити 100% ворожих цілей, зокрема коли російська армія одночасно запускає понад 700 дронів, як це сталося в ніч проти 9 липня.
Таку думку висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв'ю "Еспресо".
Протидія масованим атакам дронів
За словами Олега Каткова, з 728 дронів, запущених Росією по Україні в ніч проти середи, 9 липня, 50-60% були "Шахеди", решта – дрони-обманки. За даними ГУР, ворог виробляє близько 100 "Шахедів" на добу і може накопичувати їх запаси для масованих атак.
"Жодна ППО у світі ніколи не демонструє 100%, це недосяжний показник просто в принципі", — наголосив експерт.
Навіть українська ППО, яка є найнасиченішою в Європі (порівняно з ізраїльською, що демонструє 90-95% перехоплення), все одно пропускає частину цілей.
Наприклад, з 300 "Шахедів" до 30 можуть пройти й принести на собі до 3 тонн вибухових речовин. Тому "Шахеди" важливо збивати ефективними та дешевими засобами, такими як мобільні вогневі групи, зенітна артилерія, кулеметне озброєння, а також перспективні зенітні дрони, які Україна може виробляти серійно та у великих кількостях.
Виробництво ракет Patriot у США та їхнє значення
Олег Катков також прокоментував спроможності США щодо виготовлення ракет для комплексів Patriot, які єдині здатні збивати російські ракети "Кинджал".
"США виготовляють 50 ракет МSЕ на місяць", — розповів він, додавши, що штатна витрата на балістичну ціль становить дві ракети.
Експерт вважає, що саме обмежене виробництво ракет MSE стало однією з причин призупинення військової допомоги Україні. Він навів приклад атаки по авіабазі в Катарі 24 червня, під час якої США відстріляли до 56 ракет MSE, що перевищує місячне виробництво. За планом Lockheed Martin, у 2025 році буде вироблено 600 ракет MSE, у 2026 – 650-700, порівняно з 450 у 2023 році, що свідчить про збільшення темпів, але також і про значні світові потреби.
Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що Україна дійсно просила у США додаткові системи ППО Patriot. Він зазначив, що вивчить запит, але наголосив, що “це дуже дорого”.