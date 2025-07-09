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- Війна
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Безпілотники атакують Україну: де є загроза
«Шахеди» маневрують над північними та центральними областями України.
У повітряному просторі північних та центральних регіонів України зараз фіксуються кілька груп ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Наразі в повітряному просторі України фіксуються «Шахеди» за такими напрямками:
Група «шахедів» на півночі Чернігівщини рухається курсом на Чернігів.
«Шахеди» на заході та півдні Чернігівщини прямують курсом на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини рухаються курсом на Житомирщину.
«Шахеди» на півночі Полтавщини прямують курсом на Черкащину.
Нагадаємо, армія РФ посилила наступ на Запорізькому напрямку. З’явилося повідомлення, що такої інтенсивності штурмових дій тут не було за всі три роки великої війни.