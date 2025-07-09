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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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511
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Безпілотники атакують Україну: де є загроза

«Шахеди» маневрують над північними та центральними областями України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Безпілотники атакують Україну

Безпілотники атакують Україну

У повітряному просторі північних та центральних регіонів України зараз фіксуються кілька груп ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Наразі в повітряному просторі України фіксуються «Шахеди» за такими напрямками:

  • Група «шахедів» на півночі Чернігівщини рухається курсом на Чернігів.

  • «Шахеди» на заході та півдні Чернігівщини прямують курсом на Київщину.

  • БпЛА на півночі Київщини рухаються курсом на Житомирщину.

  • «Шахеди» на півночі Полтавщини прямують курсом на Черкащину.

Нагадаємо, армія РФ посилила наступ на Запорізькому напрямку. З’явилося повідомлення, що такої інтенсивності штурмових дій тут не було за всі три роки великої війни.

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