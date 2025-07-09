ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1799
Время на прочтение
2 мин

Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (обновлено)

Шахеды маневрируют над северными и центральными областями Украины.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беспилотники атакуют Украину

Беспилотники атакуют Украину

В воздушном пространстве северных и центральных регионов Украины фиксируются несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед».

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В воздушном пространстве Украины фиксируются «Шахеды» по следующим направлениям:

  • Группа «шахедов» на севере Черниговской области двигается курсом на Чернигов .

  • «Шахеды» на западе и юге Черниговщины следуют курсом на Киевщину .

  • БпЛА на севере Киевщины двигаются курсом на Житомирщину .

  • «Шахеды» на севере Полтавщины следуют курсом на Черкасщину .

ОБНОВЛЕНО:

Несколько групп ударных беспилотников типа «Шахед» фиксируются сейчас над центральными, западными и северными областями Украины, меняя свои курсы.

По данным Воздушных сил ВСУ, ситуация выглядит так:

  • В Харьковской области: Несколько групп «шахедов» в центре и на западе области двигаются на запад .

  • На Сумщине: «Шахеды» следуют курсом на Черниговщину и Полтавщину .

  • На Черниговщине: Группы дронов на севере области двигаются на запад , а на юго-востоке - на Полтавщину .

  • На Полтавщине: Несколько групп «шахедов» на севере и в центре области направляются на юг .

  • В Черкасской области: «Шахеды» на востоке области двигаются к югу .

  • На Днепропетровщине: БпЛА в центре области следуют курсом на Павлоград .

  • На Волыни: «Шахеды» на юге области двигаются курсом на Львовщину .

  • На Львовщине: «Шахеды» на востоке области направляются на юг .

По состоянию на 9 июля 22:50 карта воздушной тревоги выглядит так:

Тревога в Украине по состоянию на 9 июля 22:50. / © alerts.in.ua

Тревога в Украине по состоянию на 9 июля 22:50. / © alerts.in.ua

Напомним, армия РФ усилила наступление в Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie