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Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (обновлено)
Шахеды маневрируют над северными и центральными областями Украины.
В воздушном пространстве северных и центральных регионов Украины фиксируются несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед».
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В воздушном пространстве Украины фиксируются «Шахеды» по следующим направлениям:
Группа «шахедов» на севере Черниговской области двигается курсом на Чернигов .
«Шахеды» на западе и юге Черниговщины следуют курсом на Киевщину .
БпЛА на севере Киевщины двигаются курсом на Житомирщину .
«Шахеды» на севере Полтавщины следуют курсом на Черкасщину .
ОБНОВЛЕНО:
Несколько групп ударных беспилотников типа «Шахед» фиксируются сейчас над центральными, западными и северными областями Украины, меняя свои курсы.
По данным Воздушных сил ВСУ, ситуация выглядит так:
В Харьковской области: Несколько групп «шахедов» в центре и на западе области двигаются на запад .
На Сумщине: «Шахеды» следуют курсом на Черниговщину и Полтавщину .
На Черниговщине: Группы дронов на севере области двигаются на запад , а на юго-востоке - на Полтавщину .
На Полтавщине: Несколько групп «шахедов» на севере и в центре области направляются на юг .
В Черкасской области: «Шахеды» на востоке области двигаются к югу .
На Днепропетровщине: БпЛА в центре области следуют курсом на Павлоград .
На Волыни: «Шахеды» на юге области двигаются курсом на Львовщину .
На Львовщине: «Шахеды» на востоке области направляются на юг .
По состоянию на 9 июля 22:50 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, армия РФ усилила наступление в Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.