Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (обновлено)

Беспилотники атакуют Украину

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В воздушном пространстве северных и центральных регионов Украины фиксируются несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед».

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В воздушном пространстве Украины фиксируются «Шахеды» по следующим направлениям:

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Группа «шахедов» на севере Черниговской области двигается курсом на Чернигов .

«Шахеды» на западе и юге Черниговщины следуют курсом на Киевщину .

БпЛА на севере Киевщины двигаются курсом на Житомирщину .

«Шахеды» на севере Полтавщины следуют курсом на Черкасщину .

ОБНОВЛЕНО:

Несколько групп ударных беспилотников типа «Шахед» фиксируются сейчас над центральными, западными и северными областями Украины, меняя свои курсы.

По данным Воздушных сил ВСУ, ситуация выглядит так:

В Харьковской области: Несколько групп «шахедов» в центре и на западе области двигаются на запад .

На Сумщине: «Шахеды» следуют курсом на Черниговщину и Полтавщину .

На Черниговщине: Группы дронов на севере области двигаются на запад , а на юго-востоке - на Полтавщину .

На Полтавщине: Несколько групп «шахедов» на севере и в центре области направляются на юг .

В Черкасской области: «Шахеды» на востоке области двигаются к югу .

На Днепропетровщине: БпЛА в центре области следуют курсом на Павлоград .

На Волыни: «Шахеды» на юге области двигаются курсом на Львовщину .

На Львовщине: «Шахеды» на востоке области направляются на юг .

По состоянию на 9 июля 22:50 карта воздушной тревоги выглядит так:

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Тревога в Украине по состоянию на 9 июля 22:50. / © alerts.in.ua

Напомним, армия РФ усилила наступление в Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.