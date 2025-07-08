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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ снова запустила рои "Шахедов" в Украину: где существует риск удара

Пока в воздушном пространстве Украины находится уже около 90 «шахедов» и постоянно заходят новые.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером, 8 июля

Воздушная тревога вечером, 8 июля / © ТСН

Вечером 8 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных «Шахедов».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации мониторинговых чатов, в воздухе находится уже около 90 «шахедов» и постоянно заходят новые.

Движение «Шахедов» по состоянию на 21:36

  • БПЛА в северной части Сумщины, курс западный/юго-западный.

  • БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс юго-западный.

  • БпЛА в юго-восточной/юго-западной частях Харьковщины, курс западный.

  • БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный.

  • БпЛА севернее Днепра, курс западный.

  • БПЛА в южной части Николаевщины, курс западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:13

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:13

Как сообщают местные жители, после 22.00 в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.

Ранее в ВСУ рассказали, сколько «Шахедов» Россия планирует запускать по Украине.

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