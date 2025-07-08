- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 398
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ снова запустила рои "Шахедов" в Украину: где существует риск удара
Пока в воздушном пространстве Украины находится уже около 90 «шахедов» и постоянно заходят новые.
Вечером 8 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных «Шахедов».
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По информации мониторинговых чатов, в воздухе находится уже около 90 «шахедов» и постоянно заходят новые.
Движение «Шахедов» по состоянию на 21:36
БПЛА в северной части Сумщины, курс западный/юго-западный.
БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в юго-восточной/юго-западной частях Харьковщины, курс западный.
БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины, курс северо-западный.
БпЛА севернее Днепра, курс западный.
БПЛА в южной части Николаевщины, курс западный.
Как сообщают местные жители, после 22.00 в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.
Ранее в ВСУ рассказали, сколько «Шахедов» Россия планирует запускать по Украине.