Способна ли ПВО Украины сбить более 700 дронов: эксперт оценил, сколько нужно ракет для Patriot

Работа мобильных огневых групп ПВО в Киевской области / Иллюстративное фото / © Киев Оперативный

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Соединенные Штаты Америки ежемесячно производят 50 ракет MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Но даже если украинская система противовоздушной обороны будет получать все эти ракеты, она не может сбить 100% враждебных целей, в частности, когда российская армия одновременно запускает более 700 дронов, как это произошло в ночь на 9 июля.

Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью «Эспрессо».

Противодействие массированным атакам дронов

По словам Олега Каткова, из 728 дронов, запущенных Россией по Украине в ночь на среду, 9 июля, 50-60% были «Шахеды», остальные — дроны-обманки. По данным ГУР, враг производит около 100 «Шахедов» в сутки и может накапливать запасы для массированных атак.

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«Ни одна ПВО в мире никогда не демонстрирует 100%, это недостижимый показатель просто в принципе», — подчеркнул эксперт.

Даже украинское ПВО, которое является самым насыщенным в Европе (по сравнению с израильским, демонстрирующим 90-95% перехвата), все равно пропускает часть целей.

К примеру, из 300 «Шахедов» до 30 могут пройти и принести на себе до 3 тонн взрывчатых веществ. Поэтому Шахеды важно сбивать эффективными и дешевыми средствами, такими как мобильные огневые группы, зенитная артиллерия, пулеметное вооружение, а также перспективные зенитные дроны, которые Украина может производить серийно и в больших количествах.

Производство ракет Patriot в США и их значение

Олег Катков также прокомментировал возможности США по изготовлению ракет для комплексов Patriot, которые единственные способны сбивать российские ракеты «Кинжал».

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«США производят 50 ракет МSE в месяц», — рассказал он, добавив, что штатный расход на баллистическую цель составляет две ракеты.

Эксперт считает, что самое ограниченное производство ракет MSE стало одной из причин приостановки военной помощи Украине. Он привел пример атаки по авиабазе в Катаре 24 июня, в ходе которой США отстреляли до 56 ракет MSE, превышающей месячное производство. По плану Lockheed Martin, в 2025 году будет произведено 600 ракет MSE, в 2026 — 650-700 по сравнению с 450 в 2023 году, что свидетельствует об увеличении темпов, но также и о значительных мировых потребностях.

Напомним, Дональд Трамп признал, что Украина действительно просила у США дополнительные системы ПВО Patriot. Он отметил, что изучит запрос, но подчеркнул, что «это очень дорого».