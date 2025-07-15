Скільки ракет від США зможуть знищити армію РФ: експерт відповів

Tomahawk / © Вікіпедія

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Передача Україні 100 далекобійних ракет від США була б здатна повністю «знекровити» російську армію.

Про це розповів військовий експерт Юрій Микуляк в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його словами, отримання такої зброї дозволило б Україні завдавати точних ударів по ключових стратегічних об’єктах на території Росії, таких як аеродроми, склади боєприпасів та інші військові цілі.

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Нагадаємо, США розглядають можливість передавання Україні крилатих ракет JASSM. Але для використання цієї зброї наші літаки F-16 потрібно спочатку модернізувати.