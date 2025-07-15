Які наслідки матимуть заяви Трампа: що кажуть у ЗСУ

ЗСУ. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп є непрогнозованим. Дуже складно уявити, що він може зробити сьогодні та завтра.

Так коментує 50-денний ультиматум американського лідера командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, пише “24 Канал”.

Разом з тим Трамп має інструменти, щоб примусити РФ припинити вести загарбницьку війну проти України. Для цього необхідно надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони різного типу, зокрема системи Patriot, а також передати зброю для проведення оборонних дій. Йдеться про ракети дальнього радіуса дії, які б атакували військових цілі на території країни-агресорки.

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“Чим більше ми знищимо можливостей для виробництва та ведення бойових дій на території Росії, тим менше росіян прийде до України. Чим більше ми нанесемо уражень по летовищах, зокрема ближнього базування, які КАБами закидають територію України, тим менше буде руйнацій тут”, - каже Федоренко.

За словами військового, важливою є санкційна політика проти Росії та країн, які торгують з нею.

“До того моменту, доки Путіну дають перший шанс, другий шанс, 30 днів, 50 днів, доти Путін "пірує". Він відчуває, що йому сильні Сполучені Штати Америки та об'єднана Європа нічого зробити не можуть”, - каже командир "Ахіллесу".

Разом з тим, наголошує Федоренко, протягом відведених Трампом 50 днів будуть активні обстріли України.

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Нагадаємо, колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що надсилання Україні наступального американського озброєння може змусити президента-диктатора Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він висловив сподівання, що угоду між США та НАТО щодо постачання зброї Україні "вийде за межі виключно оборонної зброї, такої як системи ППО Patriot, які українці гостро потребують".

Зауважимо, США готують новий, розширений пакет військової допомоги для України, який включає сучасне озброєння та обладнання. Джерела видання Axios повідомляють, що новий пакет військової допомоги Україні, ймовірно включатиме наступальну зброю, зокрема, ракети великої дальності.

Дата публікації 12:05, 15.07.25 Кількість переглядів 55 Хвилини тиші тут - розкіш: на Запоріжжі дрони “кошмарять” місцевих