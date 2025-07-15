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- Війна
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Трамп відповів, чи дасть Україні далекобійні ракети
Трамп уже не дає Україні далекобійні ракети — каже, що не збирається це робити
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні ракети дального радіусу дії.
Про це він заявив у розмові з журналістами перед Білим домом.
На запитання, чи дає він Україні далекобійні ракети, Трамп відповів лаконічно: «Ні. Ми не збираємось це робити».
Водночас, за інформацією CNN, у розмовах з європейськими союзниками протягом останніх кількох тижнів Трамп не виключав можливості допуску до України певних видів наступальної зброї, зокрема продукції, яку президент України Володимир Зеленський раніше запитував у Сполучених Штатів, але ще не отримав.
Раніше Дональд Трамп також заявив, що президентові Зеленському «не слід цілитися в Москву».
Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомляло про можливість відправлення до України крилатих ракет великої дальності Tomahawk.