Трамп відповів, чи може Україна бити по Москві

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ, що нібито просив Зеленського атакувати Москву й Петербург. Сьогодні він заявив, що українські війська не повинні націлюватися на столицю Росії.

Про це пише Sky News.

На запитання, чи повинен Зеленський цілити в Москву чи глибше в Росію, Трамп: «О, йому (Зеленському — Ред.) не слід цілитися в Москву».

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Його коментарі пролунали після того, як Financial Times повідомила, що Трамп запитав свого українського колегу, чи зможе Київ завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Виступаючи перед тим, як залишити Білий дім, Трамп сказав, що «подивиться, що станеться з президентом Путіним» після того, як висунув Москві 50-денний ультиматум, щоб вона погодилася на мирну угоду або зіткнулася з «жорсткими» тарифами.

На запитання, чи він зараз на боці України, президент США відповів: «Я ні на чиєму боці», додавши, що він на «боці людства», і сказав: «Я хочу зупинити вбивства тисяч людей щотижня».

Раніше в Білому домі спростували інформацію газети Financial Times і запевнили, що Трамп не закликав Зеленського до ударів по Москві та Петербургу.

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