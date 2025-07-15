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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп ответил, может ли Украина бить по Москве

На вопрос, сейчас Трамп на стороне Украины, он ответил, что «ни на чьей стороне».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи СМИ, что якобы просил Зеленского атаковать Москву и Петербург. Сегодня он заявил, что украинские войска не должны нацеливаться на столицу России.

Об этом пишет Sky News.

На вопрос, должен ли Зеленский целить в Москву или глубже в Россию, Трамп: «О, ему (Зеленскому — Ред.) не следует целиться в Москву».

Его комментарии прозвучали после того, как Financial Times сообщила, что Трамп спросил своего украинского коллегу, сможет ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Выступая перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп сказал, что «посмотрит, что произойдет с президентом Путиным» после того, как выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, чтобы она согласилась на мирное соглашение или столкнулась с «жесткими» тарифами.

На вопрос, сейчас ли он на стороне Украины, он ответил: «Я не на ничьей стороне», добавив, что он на «стороне человечества», и сказал: «Я хочу остановить убийства тысяч людей каждую неделю».

Ранее в Белом доме опровергли информацию газеты Financial Times и заверили, что Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу.

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