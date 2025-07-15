Шабунину суд избрал меру пресечения

Виталий Шабунин / © ТСН

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Печерский суд Киева избрал меру пресечения руководителю «Центра противодействия коррупции» Виталию Шабунину, которого подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

Суд поддержал ходатайство прокуратуры и назначил Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

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Он обязан прибывать к следователю, прокурору, суду по первому требованию, не отлучаться без разрешения из населенного пункта, где расположена воинская часть за исключением выполнения военной службы, воздержаться от посещения НАПК, сдать заграничный паспорт и другие документы, которые дают право выезда за границу.

Перед этим сегодня суд отклонил ходатайство адвокатов руководителя ЦПК об отводе судьи.

Виталий Шабунин со своей стороны отвергает обвинения в уклонении от службы.

«Вся эта конструкция до этого заседания мной воспринималась как подготовка к этой кампании по дискредитации. Обвинение было: „Виталий уклонялся от службы“. Как это разгоняется коммуникационными медиа-киллерами: „Одни в окопе сидят, а другие в ресторанах гуляют“. Но при этом не указывает обвинение, что когда мы призвались, добровольно мобилизовались в ТРО, это была киевская операция и русские были под Киевом, — я был в ТРО. Я не командировался. А уже в сентябре ни боевых действий, ни врага на территории Киевщины не было.

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Напомним, в марте 2024 года Виталий Шабунин сообщал, что против него открыли два производства: из-за якобы уклонения от службы и подделки документов от НАПК. Он подчеркивал, что мобилизовался добровольно в первые дни войны, а документооборот в НАПК — электронный.

Государственное бюро расследований 11 июля провело обыски у главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина — у его семьи и в воинской части в Чугуеве, где он сейчас служит. 12 июля Шабунин получил подозрение по уклонению от военной службы и мошенничеству.

В ЦПК назвали подозрение и обыски у Шабунина, которые были накануне, «произволом и политической расправой. ЦПК утверждает, что следственные действия проводились без решения суда, а сам Шабунин не проживает по адресу, где проходил обыск, уже несколько месяцев.