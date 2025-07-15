Шабуніну суд обрав запобіжний захід

Віталій Шабунін / © ТСН

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Печерський суд Києва обрав запобіжний захід керівнику «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну, якого підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Валерія Ковалінська.

Суд підтримав клопотання прокуратури та призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня.

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Він зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу з населеного пункту, де розташована його військова частина за виключенням виконання військової служби, утриматися від відвідування НАЗК, здати паспорт закордонний та інші документи, які дають право виїзду за кордон.

Перед цим сьогодні суд відхилив клопотання адвокатів керівника ЦПК про відвід судді.

Віталій Шабунін зі свого боку відкидає звинувачення в ухиленні від служби.

«Вся ця конструкція до цього засідання мною сприймалася як готування до цієї кампанії з дискредитації. Обвинувачення було: „Віталій ухилявся від служби“. Як це розганяється комунікаційними медіа-кіллерами: „Одні в окопі сидять, а інші в ресторанах гуляють“. Але при цьому не вказує обвинувачення, що коли ми призвалися, добровільно мобілізувалися в ТРО, це була київська операція і руські були під Києвом, — я був в ТРО. Я не відряджався. А вже в вересні ні бойових дій, ні ворога на території Київщини не було. А мій підрозділ стояв на Київщині. Більше того, коли мій підрозділ був дислокований на схід я поїхав з підрозділом», — сказав Шабунін у залі суду.

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© Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, в березні 2024 року Віталій Шабунін повідомляв, що проти нього відкрили два провадження: через нібито ухилення від служби та підробку документів від НАЗК. Він підкреслював, що мобілізувався добровільно в перші дні війни, а документообіг у НАЗК — електронний.

Державне бюро розслідувань 11 липня провело обшуки у голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна — у його родини та у військовій частині в Чугуєві, де він нині служить. 12 липня Шабунін отримав підозру щодо з ухилення від військової служби та шахрайство.

У ЦПК назвали підозру та обшуки у Шабуніна, які були напередодні, «свавіллям та політичною розправою. ЦПК стверджує, що слідчі дії проводилися без ухвали суду, а сам Шабунін не проживає за адресою, де проходив обшук, вже кілька місяців.