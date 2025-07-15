Действительно ли Трамп призывал бить по Москве: что говорят в Белом доме

FT обвинили в искажении слов Трампа об ударах по России / © ТСН.ua

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Белый дом обвинил газету Financial Times в искажении слов президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов Украины по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом сообщает Newsweek.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что FT «известна тем, что ради привлечения внимания вырывает слова из контекста». По ее словам, Трамп «просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», и он «неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне».

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Ранее Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля Трамп якобы дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и посадить Кремль за стол переговоров. Источники, знакомые с содержанием разговора, утверждали, что Трамп спросил Зеленского, сможет ли Украина поразить военные цели глубоко внутри России, если США предоставят необходимое оружие.

«Владимир, можете ли вы поразить Москву… Можете ли вы поразить и Санкт-Петербург?» — спросил Трамп, на что Зеленский ответил: «Совершенно. Мы можем, если вы дадите нам оружие».

На основании этого FT пришла к выводу, что Трамп призывал Украину активизировать удары по территории России.

Напомним, Россия получит 50-дневный срок прекращения огня. В случае невыполнения США введут 100% пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Впрочем, наказание откладывается, что позволяет Кремлю продолжить наступление в Украине.

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