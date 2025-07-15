Tomahawk для України: чи отримає Київ далекобійні ракети від США / © Associated Press

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США можуть продати Україні пускові установки Typhon та крилаті ракети Tomahawk. Експерт видання Defence Express Іван Киричевський прокоментував таку можливість.

Про це він розповів у ефірі Київ 24.

За словами Киричевського, ракети Tomahawk доступні на світовому ринку для інших країн, що спростовує міфи про їхню недоступність для продажу. Він зазначив, що їхня ціна на сьогодні становить близько 12 мільйонів доларів за одиницю, а оптимальною для України була б комерційна ціна близько 10 мільйонів доларів.

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Експерт також вважає, що Сполучені Штати могли б продати Україні пускові установки для запуску Tomahawk по території РФ, оскільки американська морська піхота не потребує їх.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправлення Україні крилатих ракет Tomahawk, однак наразі їх немає в офіційному списку поставок, про що повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, Конгресвумен від штата Джорджия Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до MAGA та одна з найвідданіших союзниць Дональда Трампа у Вашингтоні, розкритикувала президента США за його нове зобов’язання надіслати Україні зброю «на мільярди доларів». Грін звинуватила його в порушенні передвиборчої обіцянки та продовженні тієї самої допомоги, яку республіканці роками блокували за президентства Джо Байдена.